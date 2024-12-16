В Турции оценили возможности России в Сирии

Таха Озхан: возможности России в Сирии во многом сохраняются

Возможности России в Сирии во многом сохраняются, особенно в контексте возможного участия Москвы в переустройстве страны после свержения экс-президента Башара Асада. Об этом заявил директор по исследованиям Института Анкары Таха Озхан, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Россия, на мой взгляд, занимает особенное место. Она, годами поддерживая режим Асада, проиграла… Но ее возможности во многом сохраняются, особенно если России удастся поучаствовать в переустройстве Сирии», — подчеркнул Озхан во время дискуссии, посвященной ситуации в Сирии, проходившей на площадке клуба «Валдай».

8 декабря антиправительственные силы в Сирии захватили город Хомс и вошли в столицу Дамаск. Президент Сирии Башар Асад сложил президентские полномочия и покинул страну.

Посол России в Сирии Александр Ефимов остался в Дамаске и продолжает работу.