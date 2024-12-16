Российский посол остался в Сирии

Российский посол Ефимов остался в Сирии и продолжает работу

Посол России в Сирии Александр Ефимов остался в Дамаске и продолжает работу. Об этом ТАСС сообщили в российском диппредставительстве.

«Посол на месте», — заявили агентству.

Ранее замглавы МИД РФ Михаил Богданов рассказал, что Россия готова оказать содействие тем россиянам, которые изъявят желание выехать из Сирии. В то же время он подчеркнул, что такие меры требуют договоренности с «местными людьми, которые контролируют вопросы безопасности».

8 декабря антиправительственные силы в Сирии захватили город Хомс и вошли в столицу Дамаск. Президент Сирии Башар Асад сложил президентские полномочия и покинул страну.