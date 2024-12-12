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21:54, 12 декабря 2024Мир

МИД пообещал помочь желающим покинуть Сирию россиянам

Замглавы МИД Богданов: Россия поможет желающим выехать из Сирии россиянам
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Amr Abdallah Dalsh / Reuters

Россия готова оказать содействие тем россиянам, которые изъявят желание выехать из Сирии. Об этом заявил замглавы МИД РФ Михаил Богданов, передает РИА Новости.

В то же время он подчеркнул, что такие меры требуют договоренности с «местными людьми, которые контролируют вопросы безопасности».

Ранее уполномоченный по правам человека Мария Львова-Белова заявила об обращениях россиян с детьми, связанных с эвакуацией из Сирии. По ее словам, по данному вопросу аппарат уполномоченного для поиска решений находится на связи с Минобороны и Министерством иностранных дел РФ.

8 декабря антиправительственные силы в Сирии захватили город Хомс и вошли в столицу Дамаск. Президент Сирии Башар Асад сложил президентские полномочия и покинул страну.

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