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10:18, 16 декабря 2024Мир

В Японии сочли важной передислокацию американских морпехов с Окинавы

NHK: Япония считает важной передислокацию морпехов США с Окинавы на Гуам
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Kim Hong-Ji / Reuters

Япония считает важной работой передислокацию американских морпехов с Окинавы на принадлежащий США Гуам. Такое заявление сделал министр обороны страны Гэн Накатани, его слова передает NHK.

«Перевод морской пехоты на Гуам является важной работой, в сотрудничестве с американской стороной мы будем это продвигать», — отметил глава японского оборонного ведомства.

Накатани встретился с губернатором Окинавы Тамаки Денни после того, как США заявили о начале передислокации первых 100 человек.

Передислокация морских пехотинцев предусмотрена соглашением, подписанным правительствами Японии и США в 2006 году. Целью этой сделки является снижение нагрузки на Окинаву, связанную с размещением военных баз США. План заключается в переселении более четырех тысяч морских пехотинцев с семьями на Гуам.

Ранее сообщалось, что США намерены разместить в Тихом океане военные базы и аэродромы на случай конфликта с Китаем. Отмечалось, что создание сети небольших баз необходимо на тот случай, если Китай атакует более крупные базы в Японии и на острове Гуам.

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