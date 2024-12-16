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16:49, 16 декабря 2024Ценности

Внешний вид Собчак с туфлями на ремнях оценили фразой «это уже перебор или шиза»

Екатерина Ештокина

Фото: @xenia_sobchak

Внешний вид журналистки и телеведущей Ксении Собчак на фото оценили фразой «это уже перебор или шиза». Соответствующие пост и комментарии появились на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

43-летняя знаменитость разместила кадры, на которых предстала в сером комплекте, состоящем из юбки длины миди с разрезом и пиджака с рукавами 3/4. Помимо этого, звезда надела белую рубашку и черный кожаный пояс поверх костюма. В качестве обуви журналистка выбрала черные туфли с ремнями и на каблуках Giuseppe di Morabito.

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Пользователи сети оценили образ Собчак в комментариях под постом. «Это что за ерунда на ногах Ксении», «Это уже перебор или шиза?», «Терминатор», «Я видела уже у вас эти жутчайшие туфли лет 15 назад. Невероятная безвкусица!» — возмутились они.

Ранее в декабре Собчак вышла на публику с сумкой в виде птицы за десятки тысяч рублей. Журналистка посетила открытие флагманского бутика в ГУМе в голубой полосатой рубашке и черном топе, надетом поверх нее.

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