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17:45, 11 декабря 2024Ценности

Собчак вышла на публику с сумкой в виде птицы за десятки тысяч рублей

Собчак вышла на публику с сумкой в виде птицы JW Anderson за 67,7 тысячи рублей
Екатерина Ештокина

Кадр: @xenia_sobchak

Журналистка и телеведущая Ксения Собчак вышла на публику с аксессуаром за десятки тысяч рублей. Соответствующие кадры появились на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

43-летняя знаменитость посетила открытие флагманского бутика в ГУМе в голубой полосатой рубашке и черном топе, надетом поверх нее. Помимо этого, звезда выбрала облегающую юбку и сапоги.

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Ее внешний вид дополнила розовая накидка, массивные серьги-кольца и сумка в виде птицы JW Anderson. Известно, что ее стоимость на сайте люксовых вещей Farfetch составляет 630 долларов (около 67,6 тысячи рублей).

Ранее в декабре Собчак опубликовала видео в наряде с прозрачным бюстгальтером. Знаменитость разместила ролик, в котором надела черный костюм, состоящий из прямой облегающей юбки и пиджака.

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