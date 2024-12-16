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20:15, 16 декабря 2024Мир

Захарова назвала выдающимися попавших под санкции ЕС россиянок

Захарова назвала выдающимися попавших под санкции ЕС Долину и Канделаки
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
Мария Захарова

Мария Захарова. Фото: Пелагия Тихонова / РИА Новости

Попавшие в санкционные списки Европейского союза (ЕС) россиянки Лариса Долина, Тина Канделаки, София Захарова — выдающиеся женщины и профессионалы. Так их назвала в своем Telegram официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Знаете, каждая из них могла бы представлять нашу планету в своей сфере, настолько они профессиональные и выдающиеся», — заявила российский дипломат.

Ранее стало известно, что Долиной грозит потеря элитной квартиры в латвийской Юрмале после попадания в санкционный список ЕС.

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