Захарова назвала выдающимися попавших под санкции ЕС россиянок

Захарова назвала выдающимися попавших под санкции ЕС Долину и Канделаки

Попавшие в санкционные списки Европейского союза (ЕС) россиянки Лариса Долина, Тина Канделаки, София Захарова — выдающиеся женщины и профессионалы. Так их назвала в своем Telegram официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Знаете, каждая из них могла бы представлять нашу планету в своей сфере, настолько они профессиональные и выдающиеся», — заявила российский дипломат.

Ранее стало известно, что Долиной грозит потеря элитной квартиры в латвийской Юрмале после попадания в санкционный список ЕС.