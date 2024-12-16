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10:26, 16 декабря 2024Забота о себе

Жаловавшейся на сильную слабость женщине диагностировали три вида рака

GL: жительнице Великобритании диагностировали рак груди, кишечника и кожи
Вера Владзиевская
Вера Владзиевская (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Shutterstock / Fotodom

Жительница Великобритании по имени Дония Юсеф списывала сильную усталость на переутомление и оказалась больна тремя видами рака — груди, кишечника и кожи. Ее историю опубликовало издание Gloucestershire Live (GL).

В 2017 году Юсеф стала чувствовать себя обессиленной даже после длительного отдыха, но списала свое состояние на трудности заботы о двух маленьких дочках и большую загруженность на работе. Обратиться к врачу она решила после того, как резко похудела без изменения рациона питания. «Я сказала, что все время чувствую себя разбитой, но врач лишь посоветовал мне меньше работать. К тому же анализы крови были хорошими. Меня отправили домой», — вспомнила 46-летняя женщина.

Спустя полгода после визита к врачу Юсеф случайно неудобно повернулась в постели и ощутила подмышкой шишку размером с мяч для гольфа. Она сразу же позвонила своему отцу-врачу. Он посоветовал дочери провести самообследование груди, но она ничего не обнаружила.

Тогда женщина повторно пришла на прием к врачу, тот назначил ей анализы, по результатам которых диагностировал ей рак груди, распространившийся на лимфатические узлы.

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Курсы химиотерапии закончились для Юсеф осложнением: она оказалась в больнице с сепсисом и сердечной недостаточностью. Также врачи предупредили, что у нее повышен риск развития рака яичников, поэтому она дала согласие на их удаление и двойную мастэктомию.

Однако в 2022 году у женщины обнаружили рак толстой кишки на ранней стадии, а еще через год — рак кожи. Ей заново пришлось пройти курс лечения.

Ранее стала известна история 81-летнего жителя Великобритании по имени Лес Мэтьюз, который выжил после трех видов рака. Мужчина уверен, что его смогли вылечить только благодаря ранней диагностике.

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