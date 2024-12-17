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23:02, 17 декабря 2024Спорт

Американский хоккеист «Динамо» ответил на вопрос о получении российского гражданства

Голкипер «Динамо» Миска: рассматриваю возможность стать гражданином России
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Sergey Elagin / Business Online / Global Look Press

Американский голкипер московского «Динамо» Хантер Миска ответил на вопрос о получении российского гражданства. Его слова приводит «Матч ТВ».

Хоккеист заявил, что рассматривает возможность стать гражданином России. «Если все сложится правильно, то я с радостью этим воспользуюсь. Мне очень приятно, что "Динамо" меня так поддерживает. С самого первого дня ко мне в клубе относились невероятно», — поделился он. Миска отметил, что команда всегда ему помогала и шла навстречу.

29-летний Миска играет за бело-голубых с июля 2024-го. В текущем сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) он провел за команду 14 матчей, в которых одержал пять побед.

Ранее еще два игрока «Динамо» получили российское гражданство. Американскому защитнику Бреннану Менеллу вручили паспорт в августе 2023-го, а канадскому форварду Седрику Пакетту — в октябре 2024-го.

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