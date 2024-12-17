Белый дом прокомментировал намерение Трампа завершить конфликт на Украине

Белый дом: поставки оружия ВСУ помогут Украине на возможных мирных переговорах

Координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби прокомментировал намерение избранного президента США Дональда Трампа завершить конфликт на Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

По его мнению, поставки американской стороной оружия Киеву могут помочь Владимиру Зеленскому занять выгодную позицию на возможных мирных переговорах. Таким образом, по словам Кирби, когда политик «будет готов к завершению этой войны, то он сможет сделать это с позиции силы, имея определенный рычаг».

Кирби отметил, что поставки оружия Киеву продолжатся в оставшиеся недели администрации президента США Джо Байдена.

Ранее Трамп сообщил о намерении приложить усилия для достижения мирного урегулирования украинского конфликта до своей инаугурации. Избранный президент США также заявил, что украинскому лидеру Владимиру Зеленскому стоит готовиться к завершению украинского конфликта. По его словам, необходимо заключить соглашение, чтобы остановить потери.