Бывшего замглавы Минобороны России Иванова отказались выпускать из СИЗО

Суд оставил под стражей на 3 месяца экс-замглавы МО Иванова по делу о взятке

Басманный районный суд Москвы отказался выпускать из СИЗО бывшего заместителя главы Министерства обороны (МО) России Тимура Иванова по делу о получении особо крупной взятки. Об этом «Ленте.ру» сообщили в суде.

Экс-замглавы МО РФ пробудет под стражей еще три месяца — до 23 марта 2025 года. Рассмотрение ходатайства о его аресте прошло в закрытом режиме.

Ранее тот же суд продлил срок содержания под стражей и для фигуранта дела Иванова – бизнесмена Сергея Бородина. Он пробудет в СИЗО до 23 марта 2025 года.

Замминистра обороны был задержан на рабочем месте в конце апреля. Ему предъявлено обвинение по статье 290 («Получение взятки в особо крупном размере») УК РФ.

