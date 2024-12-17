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17:19, 17 декабря 2024Силовые структуры

Вопрос о продлении ареста Тимуру Иванову рассмотрят в закрытом режиме

Суд в закрытом режиме рассмотрит продление ареста экс-замглавы МО России Иванова
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Тимур Иванов

Тимур Иванов. Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Басманный суд Москвы рассмотрит ходатайство о продлении ареста бывшего замглавы Минобороны России Тимура Иванова. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, рассмотрение ходатайства будет проходить в закрытом режиме.

Ранее суд продлил срок следствия по делу Иванова на три месяца, до 23 марта 2025 года. Изначально ему вменяли взятку в 1,125 миллиарда рублей. Позже следствие установило, что Тимур Иванов и другие фигуранты, действуя в составе организованной группы, с 24 октября 2018 по 31 декабря 2023 года получили от соучредителя и представителей ООО «Олимпситистрой» взятку в виде незаконного оказания им услуг имущественного характера.

Замминистра обороны был задержан на рабочем месте и арестован в конце апреля. Ему предъявлено обвинение по статье 290 («Получение взятки в особо крупном размере») УК РФ.

Ранее сообщалось, что арестованы катер и 23 автомобиля Иванова.

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