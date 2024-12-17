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16:06, 17 декабря 2024Экономика

«АвтоВАЗ» предложил замену льготным автокредитам

Вице-президент «АвтоВАЗа» Громак предложил выдавать покупателям сертификаты
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Российские власти могли бы в рамках мер поддержки отечественных производителей выдавать вместо льготных автокредитов специальные скидочные сертификаты. Об этом заявил вице-президент «АвтоВАЗа» по внешним связям и взаимодействию с акционерами Сергей Громак, передает РИА Новости.

По его словам, займы даже со льготами при текущей ключевой ставке и жестких требованиях к заемщику становятся недоступными. А так как на поддержку заложены большие средства, нужно думать об эффективности.

«Дденьги в бюджете есть, но сам автокредит все равно недоступен гражданину», — объяснил необходимость в замене механизма Громак.

Он считает, что условием для получения прямого сертификата может стать, к примеру, утилизация предыдущего автомобиля через дилера. Впрочем, представитель «АвтоВАЗа» признал, что в таком механизме возникает вопрос администрирования, в целом идея нуждается в доработке, возможны и другие инициативы.

Ранее Минпромторг сообщил, что в 2025 году на программу льготного автокредитования будет направлено 36 миллиардов рублей. Еще 27 миллиардов пойдет на программу льготного лизинга. Базовая скидка на автомобиль составляет 20 процентов от его стоимости, а для жителей Дальнего Востока она увеличена до 25 процентов.

Ранее президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов рассказал, что компания может пересмотреть утвержденный на 2025 год производственный план в 500 тысяч машин из-за сильного снижения продаж. Основной причиной такой тенденции считается рост цен на новые автомобили, а также высокие ставки по кредитам. В связи с этими обстоятельствами эксперты ожидают падение авторынка в России в 2025 году.

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