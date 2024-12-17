«Автостат» сообщил о падении продаж легковых автомобилей в России

За вторую неделю декабря продажи легковых автомобилей в России упали на 16,5 процента по сравнению с предыдущей неделей, до 25,2 тысячи единиц. Об этом со ссылкой на данные агентства «Автостат» пишет «Коммерсантъ».

Всего за две недели месяца куплены 55,3 тысячи автомобилей, что на 4,5 процента выше, чем в аналогичный период ноября, однако результаты второй недели выглядят необычными для декабря. Как правило, ближе к концу года продажи растут. В агентстве все еще считают, что спрос может дорасти до 140-145 тысяч автомобилей, но другие эксперты более пессимистичны.

Аналитик «Эйлер Аналитические технологии» Владимир Беспалов предполагает, что продажи упадут на 20 процентов по сравнению с ноябрем, до 100-105 тысяч штук. По его словам, предпосылок к росту нет, потому что дилеры не объявляют предновогодних распродаж, грядущее повышение утильсбора уже отразилось в продажах, а курс рубля упал.

Дмитрий Бабанский из SBS Consulting также считает, что продажи декабря будут ниже ноябрьских и окажутся в районе 110-115 тысяч штук. Как отмечает Сергей Удалов из «Автостата», традиционно в декабре продажи легковых автомобилей были выше среднегодовых на 20-25 процентов.

По итогам года, ожидают в агентстве, рынок новых легковых автомобилей достигнет 1,59 миллиона единиц, что в полтора раза больше, чем годом ранее. Однако в следующем году эксперты и участники рынка ожидают падения на 10-25 процентов.

Ранее президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов признал возможность снижения утвержденного на 2025 год производственного плана в 500 тысяч машин из-за сильного снижения продаж.