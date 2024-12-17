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04:30, 17 декабря 2024Россия

Назван способ приучить себя больше читать

Директор «Лани» Никифоров: приучить себя больше читать можно через цель
Екатерина Смирная
Екатерина Смирная (Корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Freepik

Занятость, быстрый ритм жизни, привычка к коротким форматам текстов в смартфоне нередко приводит к тому, что человек перестает проводить время за книгой, рассказал директор электронной библиотечной системы «Лань» Александр Никифоров. В беседе с «Лентой.ру» он назвал способ приучить себя больше читать.

По его словам, в первую очередь необходимо сформулировать для себя цель. У каждого человека может быть своя причина взять в руки книгу, отметил эксперт. Он добавил, что, понимая, зачем это нужно, проще выработать привычку к чтению.

В первое время стоит задать себе нормативы чтения, полагает Никифоров. Например, прочитывать каждый день определенное количество, 10-15 страниц, или читать 20-30 минут. Неопытному читателю лучше выбирать короткие форматы, например, рассказы, так как сразу справиться с большим произведением бывает сложно, и интерес к чтению пропадает.

Можно выделить определенное время для чтения, превратив его в ритуал, сообщил собеседник «Ленты.ру». При этом нужно ориентироваться на свой ритм жизни. Например, «совам» удобнее читать вечером, это помогает отдохнуть, расслабиться, отвлечься от повседневных дел. «Жаворонкам», наоборот, больше подходит утро. Человек, который привык рано вставать, вечером плохо воспринимает напечатанный текст, сосредоточиться на чтении ему будет сложно.

Для того, чтобы приучить регулярно читать, нужна дисциплина, а не мотивация. Мотивация быстро проходит, и человек перестает читать. Дисциплина поможет выработать регулярную привычку, чтение станет частью образа жизни, и уже не нужно будет заставлять себя прочитать еще несколько страниц

Александр Никифоровдиректор «Лани»

Никифоров посоветовал выбирать книги по интересам. Не стоит пугаться и классических произведений. Многие книги, которые в школе навевали тоску, во взрослом возрасте воспринимаются совсем по-другому, отметил эксперт. Если книга не нравится, не стоит себя мучить и дочитывать ее до конца — чтение должно приносить удовольствие. Кроме того, чтобы больше уделять времени чтению, книга всегда должна быть под рукой.

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