Названы самые популярные книги года

РГ: в топ самых популярных книг года вошли экранизированные в 2024 году романы

В топ самых популярных книг года вошли экранизированные в 2024 году романы. Об этом сообщает «Российская газета» (РГ) со ссылкой на аналитику сервиса «Яндекс Книги».

Из художественных книг чаще всего читали и слушали роман Виктора Пелевина «Круть». На третьем месте «Евгений Онегин» Александра Пушкина, шестую позицию заняла книга «Преступление и наказание» Федора Достоевского, на девятой — «Дюна» Фрэнка Герберта.

Также отмечается, что больше половины рейтинга нехудожественной литературы составляют книги по психологии.

Ранее сообщалось, что актриса Сидни Суини, известная по ролям в сериалах «Эйфория» и «Белый лотос», возглавила список самых популярных звезд 2024 года.