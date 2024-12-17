Делегация Израиля прибыла в Катар для переговоров по Газе

Times of Israel: делегация Израиля прилетела в Катар для переговоров по Газе

Израильская делегация прибыла в столицу Катара Доху для обсуждения прекращения огня и освобождения заложников в секторе Газа. Об этом пишет израильская газета Times of Israel.

Отмечается, что в составе делегации присутствуют представители армии, спецслужбы «Шин Бет», а также разведслужбы «Моссад».

Ранее боевики радикального палестинского движения ХАМАС согласились с тем, чтобы Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) временно осталась в секторе Газа по завершении конфликта.

12 декабря Генеральная Ассамблея (ГА) ООН приняла резолюцию с требованием о «немедленном, безусловном и постоянном» прекращении огня в секторе Газа.