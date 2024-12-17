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17:09, 17 декабря 2024Россия

Депутат сравнил с паразитами рожающих ради пособий россиян

Депутат ГД Ильтяков: рост выплат на детей формирует паразитические наклонности
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Oksana the King / Business Online / Globallookpress.com

Депутат Госдумы Александр Ильтяков сравнил россиян, рожающих ради пособий, с паразитами. Таким мнением он поделился в беседе с журналистами «ЕАН».

По словам парламентария, деньги не смогут решить вопрос демографии, а повышение в России выплат на детей только «сформирует паразитические наклонности» у населения.

«Если мы будем поднимать с вами выплаты за первого, второго, третьего ребенка, давать еще какие-то пособия, все это приведет к тому, что человек будет надеяться прожить за счет кого-то. У него в таком случае возникают паразитические наклонности. И детей он будет рожать только для того, чтобы прожить за счет этого ребенка», — обозначил Ильтяков.

При этом депутат добавил, что поддержка государства необходима, но «она и так сейчас внушительна». По его мнению, в первую очередь нужно воспитывать подрастающее поколение с детского сада, рассказывая им о любви мужчины и женщины, о создании семьи, о любви к детям.

Ранее Ильтяков призвал россиянок рожать, «пока рожалка работает». Отвечая на последовавшую за высказыванием критику, он отметил, что называет вещи своими именами.

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