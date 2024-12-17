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18:47, 17 декабря 2024Из жизни

Директриса зоопарка оделась как страус и сымитировала побег для тренировки сотрудников

В Австралии директор зоопарка в костюме страуса попыталась убежать от работников
Юлия Юткина
Юлия Юткина

В Австралии директриса зоопарка города Рокгемптон провела неожиданные учения по поимке вырвавшегося из вольера животного и сымитировала побег в костюме страуса. Об этом сообщается на сайте зоопарка.

Побеги животных из зоопарка не редкость, поэтому его сотрудникам важно быть подготовленными к подобным чрезвычайным ситуациям. Директор учреждения Лиз Беллуорд решила провести тренировку для подчиненных в неожиданном формате. Она притворилась казуаром и попыталась убежать от работников.

Поскольку женщина не смогла найти костюм казуара, она оделась как страус и стала бегать по территории зоопарка. Ни посетители, ни работники не знали о задумке. Пока сотрудники не увидели Беллуорд в костюме, они думали, что казуар сбежал из вольера по-настоящему. Операция по возвращению «птицы» прошла успешно и попала на видео.

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По словам Беллуорд, ее представление помогло работникам отработать важные навыки в приближенных к реальности условиях, поуправлять толпой посетителей и даже оказать первую помощь.

Ранее сообщалось, что в США арестовали четырех мошенников-армян, которые пытались необычным способом обмануть страховую компанию и получить выплату. Они оделись в костюмы медведей, расцарапали салон своего дорогого автомобиля и обвинили во всем хищника.

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