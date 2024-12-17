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12:48, 17 декабря 2024Силовые структуры

Для адвокатов Навального гособвинение запросило сроки более пяти лет

Гособвинение запросило от 5,5 до 5 лет 11 месяцев для троих адвокатов Навального
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Представитель гособвинения запросил сроки от 5,5 до пяти лет и 11 месяцев для троих адвокатов Алексея Навального (включен в список террористов и экстремистов; учрежденный им ФБК включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, признан экстремистской, а также нежелательной организацией и запрещен в России), обвиняемых в участии в экстремистском сообществе. Об этом сообщает РИА Новости.

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