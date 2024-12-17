Для адвокатов Навального гособвинение запросило сроки более пяти лет

Гособвинение запросило от 5,5 до 5 лет 11 месяцев для троих адвокатов Навального

Представитель гособвинения запросил сроки от 5,5 до пяти лет и 11 месяцев для троих адвокатов Алексея Навального (включен в список террористов и экстремистов; учрежденный им ФБК включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, признан экстремистской, а также нежелательной организацией и запрещен в России), обвиняемых в участии в экстремистском сообществе. Об этом сообщает РИА Новости.