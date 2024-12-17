Россияне не поверили в возможность Центробанка остановить инфляцию

Эксперимент РАН показал неверие россиян в возможность ЦБ сбить инфляцию ставкой

Только десять процентов россиян верят в то, что с помощью повышения ключевой ставки Центробанк сможет сбить инфляцию, а 16 процентов согласны с тем, что такое действие позволит предотвратить экономический кризис. Об этом со ссылкой на исследование сотрудников ряда институтов Российской академии наук (РАН) пишут «Ведомости».

Проведенный в декабре онлайн-эксперимент описывается в квартальном прогнозе Института народнохозяйственного прогнозирования РАН (ИНП), подготовленном совместно с Институтом психологии РАН и Институтом психолого-экономических исследований (ИПЭИ).

Его участникам показывали новость с тремя вариантами планов действий регулятора в декабре — повышение ставки до 23 процентов, сохранение на текущем уровне и обещание снизить ее уже в январе без указания конкретных цифр. Как оказалось, никакой разницы в планируемых действиях у представителей трех групп не было.

Все они показали равный уровень готовности к снятию средств, покупке дорогостоящих товаров и услуг, инвестициям в акции, облигации, золото, недвижимость, валюту, криптовалюту и свое дело. По оценке авторов исследования, такое поведение в вопросах, которые должны быть связаны со ставкой, свидетельствует о пессимизме в отношении роста цен, а информация о действиях и намерениях ЦБ ни на что не влияет.

При этом ученые указали, что низкое доверие к политике регулятора приводит к тому, что публичное обсуждение уровня ставки видится признаком кризиса и усиливает опасения по поводу нарастающих проблем в экономике. А говорить о готовности реагировать на сигналы ЦБ можно только в отношении россиян с высоким уровнем доходов.

Инфляционные ожидания (представления о том, на сколько цены вырастут через 12 месяцев) остаются одним из главных факторов, на которые ориентируется Банк России при решении о ключевой ставке. Они позволяют оценить готовность граждан положить средства на депозит или, напротив, потратить их на покупку товаров и услуг.

В ИПЭИ выделяют три фактора, мешающих россиянам сохранять оптимизм. Во-первых, это представления о недостаточно согласованной политике властей. Во-вторых, нехватка информации о системных целях развития России в экономической и финансовой сферах. А в-третьих, смущает россиян разнобой сведений по поводу состояния экономики, идущих от президента страны Владимира Путина, и политики и комментариев представителей ЦБ.

Ближайшее заседание совета директоров ЦБ, на котором примут решение о ключевой ставке, состоится в пятницу, 20 декабря. Большинство аналитиков сходятся во мнении, что ставка вырастет до 23 процентов, однако некоторые из них ждут более жесткого решения — до 24-25 процентов. Поводом для таких ожиданий является рекордный рост инфляции в ноябре с ее заметным ускорением в декабре.