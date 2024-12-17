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18:15, 17 декабря 2024Россия

Эрдогана пригласили в Крым

Крымские татары из Узбекистана, Турции и Таджикистана пригласили Эрдогана в Крым
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Pilar Olivares / Reuters

Делегаты съезда крымских татар пригласили президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана посетить Крым. Об этом пишет ТАСС.

Как стало известно, на съезде присутствуют более 400 человек, в том числе представители диаспор крымских татар Узбекистана, Таджикистана, Казахстана, Киргизии, Белоруссии и Турции, а также депутаты республики Крым, лидеры общественного мнения, и участники специальной военной операции (СВО).

По данным агентства, участники съезда приняли обращение, в котором предлагают Эрдогану «лично увидеть жизнь крымчан на своей родной земле, их развитие и процветание». Делегаты добавили, что готовы лично приехать к президенту Турции и рассказать ему о развитии Крыма, а также о жизни крымских татар на своей родине.

Авторы обращения также отметили, что за 10 лет в республике построено более 50 мечетей, развивается инфраструктура, строятся детсады и школы, а также налажено обеспечение жильем.

Ранее Эрдоган заявил, что Анкара не признает Крым частью России. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя эти слова, признал, что у России и Турции есть разногласия по принадлежности полуострова, однако Анкара развивает отношения с Москвой.

ЖЗЛ
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