Международная федерация футбола (ФИФА) назвала лучшего игрока года. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
Лучшим по версии ФИФА был признан нападающий испанского «Реала» бразилец Винисиус Жуниор. В 2024 году 24-летний футболист вместе с клубом стал чемпионом Испании, победителем Лиги чемпионов и обладателем Суперкубка страны и Суперкубка УЕФА.
Торжественная церемония The Best FIFA Football Awards проходит во вторник в Дохе (Катар). При выборе учитывались выступления игроков в период с 21 августа 2023-го по 10 августа 2024-го.
Лучшим тренером года стал возглавляющий «Реал» Карло Анчелотти. Лучшей футболисткой года была признана испанка Айтана Бонмати из «Барселоны».