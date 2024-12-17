Нападающий «Реала» Винисиус Жуниор был признан лучшим игроком по версии ФИФА

Международная федерация футбола (ФИФА) назвала лучшего игрока года. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Лучшим по версии ФИФА был признан нападающий испанского «Реала» бразилец Винисиус Жуниор. В 2024 году 24-летний футболист вместе с клубом стал чемпионом Испании, победителем Лиги чемпионов и обладателем Суперкубка страны и Суперкубка УЕФА.

Торжественная церемония The Best FIFA Football Awards проходит во вторник в Дохе (Катар). При выборе учитывались выступления игроков в период с 21 августа 2023-го по 10 августа 2024-го.

Лучшим тренером года стал возглавляющий «Реал» Карло Анчелотти. Лучшей футболисткой года была признана испанка Айтана Бонмати из «Барселоны».