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18:31, 17 декабря 2024Наука и техника

Генерал рассказал об эксплуатации «Авангарда» с «Бугаями»

Командующий РВСН: пусковыми установками с «Авангардами» управляют пункты «Бугай»
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

Пусковые установки ракетного комплекса «Авангард» с управляемым боевым блоком работают под управлением командных пунктов «Бугай». Об этом сообщил командующий Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) генерал-полковник Сергей Каракаев в интервью газете «Красная звезда».

«В 2023 году РВСН завершили постановку на боевое дежурство ракетных полков, оснащенных ракетным комплексом "Авангард", введя в эксплуатацию шахтные пусковые установки под управлением унифицированных командных пунктов "Бугай"», — сказал он.

В основе «Авангарда» лежит гиперзвуковой управляемый боевой блок, который запускает к цели межконтинентальная баллистическая ракета.

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В марте военный эксперт Алексей Леонков сообщил, что российский ракетный комплекс «Авангард» превосходит современные системы противоракетной обороны в скорости и маневренности.

В декабре 2023 года президент России Владимир Путин заявил, что до конца года на вооружение РВСН поставят 15 пусковых установок комплексов «Ярс» и «Авангард».

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