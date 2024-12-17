Глава РВСН сообщил об испытательных пусках ракет на максимальную дальность

В РВСН сообщили об отсутствии в мире места, куда не долетят ракеты России

В мире нет такого места, куда не долетят российские ракеты. Об этом заявил командующий Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) генерал-полковник Сергей Каракаев в беседе с газетой «Красная звезда».

Генерал подчеркнул, что в России проводились пуски в акваторию Тихого океана «с целью оценки соответствия их характеристик заданным требованиям». Кроме того, в будущем также планируются пуски ракет на максимальную дальность, уточнил он.

Ранее президент России Владимир Путин сравнил силу удара «Орешником» с метеоритом. По его словам, в ракетном комплексе используются достаточно мощные элементы, которые разогреваются до четырех тысяч градусов, что сопоставимо с температурой на поверхности Солнца.