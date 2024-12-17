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08:08, 17 декабря 2024Наука и техника

Глава РВСН сообщил об испытательных пусках ракет на максимальную дальность

В РВСН сообщили об отсутствии в мире места, куда не долетят ракеты России
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)
Сергей Каракаев

Сергей Каракаев. Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

В мире нет такого места, куда не долетят российские ракеты. Об этом заявил командующий Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) генерал-полковник Сергей Каракаев в беседе с газетой «Красная звезда».

Генерал подчеркнул, что в России проводились пуски в акваторию Тихого океана «с целью оценки соответствия их характеристик заданным требованиям». Кроме того, в будущем также планируются пуски ракет на максимальную дальность, уточнил он.

Ранее президент России Владимир Путин сравнил силу удара «Орешником» с метеоритом. По его словам, в ракетном комплексе используются достаточно мощные элементы, которые разогреваются до четырех тысяч градусов, что сопоставимо с температурой на поверхности Солнца.

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