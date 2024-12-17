Глава СК России взял на контроль расследование о подрыве генерала Российской армии

Бастрыкин поставил ход расследования о подрыве генерала Кириллова на контроль

Раскрыты версии об осуществлении слежки за генералом Российской армии перед подрывом

Начало событий в новости Раскрыты версии об осуществлении слежки за генералом Российской армии перед подрывом

Глава Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин поставил на контроль в центральном аппарате ведомства ход расследования о подрыве генерал-лейтенанта Российской армии, начальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил (ВС) России Игоря Кириллова. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете (СК) России.

По данным следствия, сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Силовики устанавливают все обстоятельства совершенных преступлений. Председатель СК России Бастрыкин дал ряд указаний.

Следователи ведут расследование по трем статьям Уголовного кодекса России после подрыва генерала Кириллова в Москве. Уголовное дело возбуждено по статьям 105, 205 и 222 УК РФ («Убийство», «Теракт» и «Незаконный оборот оружия»).

Ранее сообщалось, что правоохранители рассматривают три версии о том, как осуществлялась слежка за начальником войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил (ВС) России Игорем Кирилловым.

Около 06:10 мск к подъезду жилого дома на Рязанском проспекте подъехал служебный автомобиль. Когда на улицу вышел начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил (ВС) России Игорь Кириллов, было приведено в действие дистанционным путем взрывное устройство, прикрепленное к припаркованному у дома электросамокату.

