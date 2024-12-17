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10:30, 17 декабря 2024Силовые структуры

Раскрыты версии об осуществлении слежки за генералом Российской армии перед подрывом

Baza: cлежка за генералом Кирилловым могла вестись из снятой напротив квартиры
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости В СК назвали официальную причину взрыва на Рязанском проспекте в Москве

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Следователи рассматривают несколько версий об осуществлении слежки за генералом-лейтенантом Российской армии, начальником войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил (ВС) России Игорем Кирилловым. Об этом сообщает Baza в Telegram-канале.

По данным канала, подрывники должны были наблюдать за всеми, кто выходит из подъезда дома ЖК «Среда» в режиме реального времени. Это было возможно несколькими способами. Так, по одной из версий, слежка за генералом могла вестись из снятой квартиры напротив, а за подъездом следили из бинокля. В данный момент следователи, сотрудники управляющей компании и сотрудники охраны составляют список квартир, которые сдавались в аренду. Отмечается, что особое внимание правоохранители обращают на тех жильцов, которые заехали за последние два месяца.

По информации Bazы, по второй версии, за подъездом, откуда должен был выходить Кириллов, следили из автомобиля, припаркованного во дворе дома. Кроме того, следователи рассматривают и третью версию. Согласно ней, вероятно, злоумышленники могли взломать камеры ЖК «Среда». По предварительной информации, они смогли подключиться к камерам жилого комплекса для того, чтобы отслеживать выход генерала и активировать взрывное устройство. Также предварительно установлено, что взрывное устройство было приведено в действие при помощи радиосигнала.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет (СК) России намерен переквалифицировать уголовное дело, возбужденное после подрыва генерал-лейтенанта Российской армии Игоря Кириллова, на статью о теракте.

Преступление произошло 06:10 мск времени. К подъезду жилого дома, расположенного на Рязанском проспекте, подъехал служебный автомобиль. Затем, после того, как на улицу вышел Кириллов, было приведено в действие дистанционным путем взрывное устройство, прикрепленное к припаркованному у дома электросамокату. Следственный комитет России подтвердил, что жертвами подрыва стали Кириллов и его водитель.

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