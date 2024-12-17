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10:28, 17 декабря 2024Силовые структуры

Дело о подрыве генерала Российской армии решили переквалифицировать на теракт

«Ъ»: СК квалифицирует подрыв генерала Кириллова как теракт, совершенный Киевом
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Следственный комитет (СК) России намерен переквалифицировать уголовное дело, возбужденное после подрыва генерал-лейтенанта Российской армии Игоря Кириллова, на статью о теракте. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в силовых структурах.

Речь идет о статье 205 УК РФ. Также следователи выдвинут против исполнителя преступления и его сообщников после их задержания обвинение в госизмене, предусмотренной статьей 275 УК РФ. В СК считают, за преступлением стоят украинские спецслужбы.

Следователи приступили к допросу охранников жилого дома, чтобы выяснить, как велась слежка за Кирилловым, кем был оставлен электросамокат, на который преступники прикрепили взрывное устройство. Также следствие намерено изъять и изучить записи с камер видеонаблюдения.

Около 06:10 мск к подъезду жилого дома на Рязанском проспекте подъехал служебный автомобиль. Когда на улицу вышел начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил (ВС) России Игорь Кириллов, было приведено в действие дистанционным путем взрывное устройство, прикрепленное к припаркованному у дома электросамокату.

Следственный комитет России подтвердил, что жертвами подрыва стали Кириллов и его водитель.

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