Командующий РВСН назвал решающее средство нанесения удара

Командующий РВСН Каракаев назвал мобильные комплексы решающим средством удара

Мобильные ракетные комплексы, которые стоят на вооружении Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) России, — это решающее средство в рамках нанесения ответного ядерного удара. Преимущества грунтовых комплексов назвал командующий РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев в интервью газете «Красная звезда».

По его словам, в РВСН примерно равное соотношение развернутых носителей в подвижной и стационарной группировках. В дальнейшем планируют сохранить это положение для выполнения всех задач ядерного сдерживания, а также для ответно-встречных и ответных действий.

«В перспективе планируется сохранить двухкомпонентную структуру ракетной группировки, включающей стационарные ракетные комплексы, обладающие значительной мощью и высокой боевой готовностью к применению. Ракетные дивизии, оснащенные ракетными комплексами мобильного базирования, будут решающим средством нанесения неприемлемого ущерба противнику в ответном ударе за счет высокой маневренности и живучести, особенно в условиях развертывания ПРО США», — сказал командующий.

Ранее в декабре министр обороны России Андрей Белоусов сообщил, что в 2025 году продолжится перевооружение РВСН на комплексы «Ярс», а Воздушно-космические силы получат четыре ракетоносца Ту-160М.