ВКС России получат четыре Ту-160М

Белоусов: ВКС России получат четыре ракетоносца Ту-160М в 2025 году

Воздушно-космические силы (ВКС) России получат четыре стратегических ракетоносца Ту-160М в 2025 году. Об этом сообщил министр обороны России Андрей Белоусов, передает ТАСС.

«В следующем году продолжим перевооружение Ракетных войск стратегического назначения на ракетный комплекс "Ярс". Примем в состав авиационных стратегических сил четыре стратегических ракетоносца Ту-160М», - сказал он на итоговой коллегии ведомства.

Также министр отметил, что в 2025 году в состав Военно-морского флота войдет атомная подлодка стратегического назначения «Князь Пожарский» проекта 955А «Борей-А». Подлодки этого проекта несут баллистические ракеты «Булава».

В августе американское издание The National Interest писало, что в случае конфликта с НАТО и США ВКС России будут использовать Ту-160 в качестве платформы для пуска ракет, которые будут поражать особо важные цели.

В марте президент России Владимир Путин заявил, что самолета, подобного российскому Ту-160М, нет в мире.