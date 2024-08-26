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13:02, 26 августа 2024Наука и техника

В США рассказали о «молоте Путина»

TNI: бомбардировщики Ту-160 могут стать «молотом» против НАТО
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Антон Денисов / РИА Новости

Российский стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160 может стать «молотом [президента России Владимира] Путина» в случае конфликта с НАТО. Особенности самолета назвало американское издание The National Interest (TNI).

По словам автора, Ту-160 — это впечатляющая машина, которая остается самым крупным и тяжелым сверхзвуковым боевым самолетом в истории. Он отметил, что главной задачей Ту-160 являются стратегические удары.

«В случае конфликта с Соединенными Штатами и НАТО российские воздушно-космические силы будут использовать Ту-160 Blackjack против особо важных целей или в качестве платформы для запуска ядерного оружия, в зависимости от уровня эскалации», — рассказали в материале.

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В марте Путин сообщил, что самолета, подобного российскому Ту-160М, нет в мире.

В декабре прошлого года бывший министр обороны Сергей Шойгу заявил, что в 2024-м Воздушно-космические силы России получат два новых стратегических бомбардировщика-ракетоносца Ту-160М.

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      Даниил Иринин
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