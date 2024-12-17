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08:23, 17 декабря 2024Экономика

Названа одна из самых востребованных профессий в России

HH: спрос на курьеров в России вырос на 97 процентов
Кирилл Луцюк

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Global Look Press

По итогам 2024 года курьеры оказались в списке 15 самых востребованных в России профессий. Об этом сообщило РБК со ссылкой на исследование hh.ru.

Оно показало, что за два года спрос на курьеров вырос на 97 процентов. За 2024 год в РФ было размещено 195 тысяч соответствующих вакансий. Таким образом, в списке самых востребованных профессий курьеры разместились на 13-м месте, опередив слесарей и программистов.

Самый высокий спрос на доставщиков оказался в Москве. Там в 2024 году разместили больше 20 тысяч вакансий, или 15 процентов от всего объема по стране. Для Московской области этот показатель составил 16,4 тысячи, а для Санкт-Петербурга 15,4 тысячи.

Ранее сообщалось, что в 2024 году тремя самыми востребованными профессиям на рынке труда оказались: менеджер по продажам, продавец-консультант и водитель. Оператор колл-центра разместился на четвертой позиции, а пятую заняли бухгалтеры.

Ранее глава сервиса по подбору сотрудников SuperJob Алексей Захаров констатировал разбалансированность российского рынка труда. Сфера услуг развивается опережающими темпами, «перетягивая в себя все больше и больше людей».

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