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09:22, 17 декабря 2024Забота о себе

Онколог назвала два главных провокатора нескольких видов рака

Онкодиетолог Николь Эндрюс назвала полуфабрикаты и алкоголь провокаторами рака
Вера Владзиевская
Вера Владзиевская (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: FornStudio / Shutterstock / Fotodom

Врач-онкодиетолог Николь Эндрюс назвала алкоголь и обработанное красное мясо главными пищевыми провокаторами нескольких видов рака. Слова доктора приводит издание Coventry Telegraph.

По словам Эндрюс, алкоголь может провоцировать развитие рака шести видов: полости рта, горла, пищевода, кишечника, печени и груди. При этом продукты из обработанного красного мяса (например, бекон, сосиски или мясные деликатесы) увеличивают риск рака толстой кишки.

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В материале также отмечается, что онкологические заболевания не всегда спровоцированы питанием. Причинами развития рака могут быть и другие факторы, например, курение, лишний вес, инфекции, ультрафиолетовое излучение, проживание в регионах с загрязненным воздухом или генетическая предрасположенность. Кроме того, риск онкологических заболеваний увеличивается с возрастом.

Ранее онколог Расул Ахмаев развеял мифы о химиотерапии. По его словам, терапия не всегда приводит к выпадению волос.

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