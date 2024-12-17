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13:36, 17 декабря 2024Наука и техника

Раскрыта доля современного оружия мобильной группировки РВСН

Командующий РВСН: мобильная группировка полностью оснащена современным оружием
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

Мобильная группировка Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) России полностью оснащена современными образцами ракетного вооружения. Долю нового оружия раскрыл командующий РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев в интервью газете «Красная звезда».

По его словам, общая доля современного вооружения в РВСН составляет 88 процентов. Это дает группировке РВСН новые возможности для выполнения задач ядерного сдерживания.

«При этом в мобильной группировке РВСН уже сегодня эта цифра достигает 100 процентов. В первоочередных планах 2025 года — перевооружение на ракетный комплекс "Ярс" ракетных дивизий, где боевое дежурство несет "Тополь-М", в Саратовской области — в шахтном и Ивановской области — в подвижном грунтовом вариантах базирования», — сказал командующий.

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Каракаев добавил, что намеченные планы перевооружения стационарной группировки практически выполнены. Ясненское соединение в Оренбургской области перевооружили на комплекс «Авангард», а в 2025 году завершат переоснащение дивизии в Козельске на «Ярсы». Также планируют оснастить современными комплексами Татищевскую ракетную дивизию.

В ноябре командующий РВСН сообщил, что в России продолжается работа по постановке на боевое дежурство стратегического ракетного комплекса «Сармат».

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