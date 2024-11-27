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11:05, 27 ноября 2024Наука и техника

В России рассказали о работе по постановке на боевое дежурство комплекса «Сармат»

РВСН: продолжается работа по постановке на боевое дежурство комплекса «Сармат»
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Roscosmos / Globallookpress.com

В России продолжается работа по постановке на боевое дежурство стратегического ракетного комплекса «Сармат». Об этом в статье журнала «Вестник военного образования» рассказал командующий Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) Сергей Каракаев.

Командующий добавил, что в настоящее время введены в боевой состав комплексы «Ярс» и «Авангард». По словам Каракаева, боевой состав РВСН насчитывает более 88 процентов современных образцов ракетной техники.

В марте президент России Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву для «России 1» и РИА Новости говорил, что российский ракетный комплекс «Авангард» с управляемым боевым блоком превзошел возможности системы противоракетной обороны США.

В феврале глава государства сообщил, что первые серийные ракетные комплексы «Сармат» с тяжелой баллистической ракетой поставлены в войска.

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