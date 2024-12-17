Раскрыта личность единственного выжившего после подрыва генерала Российской армии

После подрыва генерал-лейтенанта ВС России Кириллова в Москве выжил его водитель

Единственным выжившим после подрыва начальника войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил (ВС) России Игоря Кириллова оказался его водитель. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

В момент активации самодельного взрывного устройства мужчина находился за рулем служебного автомобиля Toyota Camry. Сейчас он находится в больнице — ему диагностировали контузию, а также повреждение лица и руки осколками стекла.

Взрыв около подъезда жилого дома на Рязанском проспекте в Москве прогремел утром во вторник, 17 декабря. Момент попал на видео.

В результате случившегося двое человек не выжили. Речь идет о генерал-лейтенанте Российской армии Игоре Кириллове и его помощнике — Илье Поликарпове.