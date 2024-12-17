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17:12, 17 декабря 2024Путешествия

Раскрыта причина задержания российских туристов в Тунисе

Задержанные в Тунисе россияне подошли к объектам «чувствительной инфраструктуры»
Алина Черненко

Фото: Zoubeir Souissi / Reuters

Российские туристы, задержанные в Тунисе, близко подошли к объектам «чувствительной инфраструктуры», в том числе находящимся в ведении министерства обороны республики. Причину задержания соотечественников раскрыли News.ru в посольстве РФ в этой африканской стране.

В дипведомстве уточнили, что россияне отправились с «исследовательски-краеведческими» целями в населенный пункт Хайдра рядом с границей Туниса и Алжира — этот район находится под особым контролем местных сил безопасности. В посольстве добавили, что в приграничной зоне сохраняется напряженная ситуация из-за присутствия там террористов.

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Отмечается, что российские дипломаты встретились с властями Туниса, чтобы выяснить все обстоятельства задержания путешественников. В посольстве также заверили, что его сотрудники следят за ситуацией и контактируют с местными следственными органами и МИДом.

Ранее стало известно, что задержанные в Тунисе россияне не были организованными туристами. По данным Ассоциации туроператоров России, они отправились в африканскую страну самостоятельно.

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