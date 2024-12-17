Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
03:53, 17 декабря 2024Путешествия

Задержанные в Тунисе туристы из России содержатся в тюрьме Mornaguia. Это место заключения известно пытками

РИА Новости: задержанные в Тунисе россияне содержатся в известной пытками тюрьме
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Dylan Martinez / Reuters

Задержанные в Тунисе 11 российских туристов содержатся в тюрьме Mornaguia. Об этом рассказала невеста одного из задержанных.

По ее словам, россияне отправились в небольшое селение Хайдра, расположенное недалеко от границы с Алжиром, чтобы посмотреть на античную архитектуру. В ноябре они перестали выходить на связь. Позже выяснилось, что местные сотрудники правоохранительных органов задержали туристов и держат их под стражей.

Невеста одного из задержанных, основываясь на информации от адвоката, сообщила о плохих условиях содержания россиян.

Еда так себе и очень острая, главная беда с матрасами и одеялами

Невеста одного из задержанных в Тунисе россиян

Родственники туристов написали петицию на имя президента Туниса

Родные задержанные россиян написали петицию на имя президента Туниса Каиса Саида с просьбой отпустить туристов. Невеста одного из задержанных думала сама отправиться в Тунис, но она не знает языка и не обладает никакой информацией о местоположении жениха.

«Тогда Анастасия также написала в консульство, но ей ответили, что из-за закона о персональных данных не могут раскрыть информацию о третьих лицах», — говорится в публикации издания Baza. При этом сама девушка заявила, что в конце года пара планировала пожениться.

В российском консульстве не раскрыли причины произошедшего, уточнили лишь, что жалоб у задержанных нет.

Задержанным не предоставили переводчика

11 российских туристов, задержанных в Тунисе, до сих пор не имеют доступа к переводчику, что значительно затрудняет проведение следственных действий, заявила невеста одного из россиян.

Когда их держали в Гуржени, приходил представитель консульства, ему было сказано, что с расследованием «затык», потому что нет свободных переводчиков. Сейчас как бы «идет следствие». Но так как нет переводчика, то ничего не происходит

Невеста одного из задержанных в Тунисе россиян

По словам адвоката, проблема с переводом объясняется недостатком сертифицированных специалистов, допустимых к работе в судебных органах. Девушка объяснила, что в Тунисе всего пять присяжных переводчиков на русский язык, и ни один из них не хочет заниматься этим делом.

Тюрьма Mornaguia известна пытками над заключенными

Тюрьма Mornaguia расположена недалеко от столицы Туниса. Она известна своими строгими условиями содержания и нарушениями прав человека. По данным РИА Новости, в докладах международных правозащитных организаций с 2010 года это место заключения неоднократно упоминалось из-за информации о пытках и жестоком обращении с заключенными.

В декабре 2019 года власти страны начали распространять среди узников и охранников руководство по правам заключенных, чтобы улучшить условия содержания и повысить осведомленность о правах человека. Однако, несмотря на усилия правительства, в январе прошлого года в тюрьме прошла голодовка заключенных в знак протеста против «нечеловеческих» условий содержания и дискриминации.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Задержанные в Тунисе туристы из России содержатся в тюрьме Mornaguia. Это место заключения известно пытками

      Американский подполковник обвинил США в провоцировании конфликта между Россией и Украиной

      В Белом доме объяснили призыв Трампа к Зеленскому

      Бывшего мужа Анны Седоковой нашли мертвым в Москве

      Мужчина обвинил незнакомца в краже пениса

      Российская тревел-блогерша перечислила подходящие для повторного посещения страны

      Небензя обвинил Зеленского в нежелании обменивать пленных

      В Госдепе рассказали о статусе посольства Сирии в США

      Швейцария ужесточила экспорт стрелкового оружия для недопущения поставок на Украину

      Мишустин назвал направления работы ЕАЭС в ближайшие 20 лет

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше