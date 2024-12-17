Задержанные в Тунисе туристы из России содержатся в тюрьме Mornaguia. Это место заключения известно пытками

РИА Новости: задержанные в Тунисе россияне содержатся в известной пытками тюрьме

Задержанные в Тунисе 11 российских туристов содержатся в тюрьме Mornaguia. Об этом рассказала невеста одного из задержанных.

По ее словам, россияне отправились в небольшое селение Хайдра, расположенное недалеко от границы с Алжиром, чтобы посмотреть на античную архитектуру. В ноябре они перестали выходить на связь. Позже выяснилось, что местные сотрудники правоохранительных органов задержали туристов и держат их под стражей.

Невеста одного из задержанных, основываясь на информации от адвоката, сообщила о плохих условиях содержания россиян.

Еда так себе и очень острая, главная беда с матрасами и одеялами Невеста одного из задержанных в Тунисе россиян

Родственники туристов написали петицию на имя президента Туниса

Родные задержанные россиян написали петицию на имя президента Туниса Каиса Саида с просьбой отпустить туристов. Невеста одного из задержанных думала сама отправиться в Тунис, но она не знает языка и не обладает никакой информацией о местоположении жениха.

«Тогда Анастасия также написала в консульство, но ей ответили, что из-за закона о персональных данных не могут раскрыть информацию о третьих лицах», — говорится в публикации издания Baza. При этом сама девушка заявила, что в конце года пара планировала пожениться.

В российском консульстве не раскрыли причины произошедшего, уточнили лишь, что жалоб у задержанных нет.

Задержанным не предоставили переводчика

11 российских туристов, задержанных в Тунисе, до сих пор не имеют доступа к переводчику, что значительно затрудняет проведение следственных действий, заявила невеста одного из россиян.

Когда их держали в Гуржени, приходил представитель консульства, ему было сказано, что с расследованием «затык», потому что нет свободных переводчиков. Сейчас как бы «идет следствие». Но так как нет переводчика, то ничего не происходит Невеста одного из задержанных в Тунисе россиян

По словам адвоката, проблема с переводом объясняется недостатком сертифицированных специалистов, допустимых к работе в судебных органах. Девушка объяснила, что в Тунисе всего пять присяжных переводчиков на русский язык, и ни один из них не хочет заниматься этим делом.

Тюрьма Mornaguia известна пытками над заключенными

Тюрьма Mornaguia расположена недалеко от столицы Туниса. Она известна своими строгими условиями содержания и нарушениями прав человека. По данным РИА Новости, в докладах международных правозащитных организаций с 2010 года это место заключения неоднократно упоминалось из-за информации о пытках и жестоком обращении с заключенными.

В декабре 2019 года власти страны начали распространять среди узников и охранников руководство по правам заключенных, чтобы улучшить условия содержания и повысить осведомленность о правах человека. Однако, несмотря на усилия правительства, в январе прошлого года в тюрьме прошла голодовка заключенных в знак протеста против «нечеловеческих» условий содержания и дискриминации.