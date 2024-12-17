Россиянам объяснили главные опасности пива

Эндокринолог Казачкова: злоупотребление пивом приводит к ухудшению памяти

Пиво — напиток, который многие считают безобидным, однако если употреблять его регулярно, можно навредить здоровью, предупредила врач-эндокринолог медицинского центра «СМ-Клиника» Екатерина Казачкова. Главные опасности этого популярного напитка она объяснила «Ленте.ру».

Прежде всего, по словам Казачковой, пиво негативно влияет на сердечно-сосудистую систему. Регулярное употребление даже небольших доз может привести к повышению артериального давления и увеличивает риск инфаркта, отметила она.

Также врач указала, что злоупотребление этим напитком может вызывать изменения в структуре мозговой ткани, что приводит к ухудшению памяти и снижению когнитивных функций.

Помимо этого, пиво негативно воздействует на печень, продолжила невролог. Она подчеркнула, что многие люди считают, что только крепкий алкоголь вреден для печени, однако и слабоалкогольные напитки тоже могут вызвать жировую дистрофию печени, а в дальнейшем — цирроз.

Кроме того, по словам Казачковой, пиво негативно влияет на гормональный фон.

У мужчин регулярное употребление этого напитка может привести к снижению уровня тестостерона и даже к развитию так называемого пивного живота. У женщин же возможны нарушения менструального цикла. Кроме того, в пиве содержится большое количество калорий, поэтому регулярное его употребление может привести к набору лишнего веса и проблемам с обменом веществ Екатерина Казачкова врач-эндокринолог

Также, как отметила врач, пиво может вызывать не менее сильное привыкание, чем крепкий алкоголь.

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