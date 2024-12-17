Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
20:39, 17 декабря 2024Забота о себе

Россиянам объяснили главные опасности пива

Эндокринолог Казачкова: злоупотребление пивом приводит к ухудшению памяти
Наталья Обрядина
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Sputnik / Alexander Kazakov / Pool / Reuters

Пиво — напиток, который многие считают безобидным, однако если употреблять его регулярно, можно навредить здоровью, предупредила врач-эндокринолог медицинского центра «СМ-Клиника» Екатерина Казачкова. Главные опасности этого популярного напитка она объяснила «Ленте.ру».

Прежде всего, по словам Казачковой, пиво негативно влияет на сердечно-сосудистую систему. Регулярное употребление даже небольших доз может привести к повышению артериального давления и увеличивает риск инфаркта, отметила она.

Также врач указала, что злоупотребление этим напитком может вызывать изменения в структуре мозговой ткани, что приводит к ухудшению памяти и снижению когнитивных функций.

Материалы по теме:
«Лекарство от всех болезней, кроме смерти»: что говорят врачи о пользе и вреде масла черного тмина
«Лекарство от всех болезней, кроме смерти»:что говорят врачи о пользе и вреде масла черного тмина
24 сентября 2022
Иммунный вопрос. Что такое пассивная иммунизация и кому она может быть показана?
Иммунный вопрос.Что такое пассивная иммунизация и кому она может быть показана?
21 декабря 2022

Помимо этого, пиво негативно воздействует на печень, продолжила невролог. Она подчеркнула, что многие люди считают, что только крепкий алкоголь вреден для печени, однако и слабоалкогольные напитки тоже могут вызвать жировую дистрофию печени, а в дальнейшем — цирроз.

Кроме того, по словам Казачковой, пиво негативно влияет на гормональный фон.

У мужчин регулярное употребление этого напитка может привести к снижению уровня тестостерона и даже к развитию так называемого пивного живота. У женщин же возможны нарушения менструального цикла. Кроме того, в пиве содержится большое количество калорий, поэтому регулярное его употребление может привести к набору лишнего веса и проблемам с обменом веществ

Екатерина Казачковаврач-эндокринолог

Также, как отметила врач, пиво может вызывать не менее сильное привыкание, чем крепкий алкоголь.

Ранее диетолог-консультант Алексей Кабанов предупредил о вреде шампанского. Многие воспринимают его легкомысленно, однако это не только вредный алкогольный, но и очень сладкий и газированный напиток, отметил эксперт.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В США разделились мнения по вопросу права Трампа на «ядерную кнопку». Демократам оказалось очень неловко

      В Госдуме назвали способных поднять рейтинги новогодних шоу артистов

      Россиян научили выбирать лучшую живую елку

      Ида Галич разместила ролик в нижнем белье

      Анна Седокова попала в больницу после самоубийства бывшего мужа. В сети певицу обвинили в доведении его до суицида

      Геймеры PlayStation назвали лучшие игры года

      Маск удивился одному решению Байдена

      Российский полицейский подделал паспорт для находящегося в розыске мигранта и попался

      Россиянам объяснили главные опасности пива

      Школьник с игрушечным пистолетом ограбил магазин на 75 тысяч рублей и выбросил деньги

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше