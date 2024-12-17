Российские бойцы превратили тягач в «штурмовую черепаху»

Российские бойцы превратили тягач АТС-59Г в штурмовой БТР

Бойцы одного из подразделений Вооруженных сил России превратили гусеничный тягач АТС-59Г в штурмовой бронетранспортер (БТР). Соответствующий ролик опубликовал обозреватель Александр Талипов в Telegram-канале.

На записи показан модифицированный силами бойцов АТС-59Г. Машина получила стальные и резиновые экраны, которыми прикрыли кабину и грузовой отсек. Корма тягача получила цепи для защиты машины от ударов FPV-дронов. Отмечается, что гусеничную «черепаху» планируют использовать в штурмовых действиях.

Артиллерийский тягач АТС-59Г приняли на вооружение в 1970 году. Изначально машину разрабатывали для буксировки тяжелых орудий. Гусеничный тягач получил дизельный двигатель мощностью 300 лошадиных сил, позволяющий АТС-59Г развивать скорость до 45 километров в час.

В ноябре в зоне проведения специальной военной операции заметили бронетранспортер БТР-60ПБ, оснащенный «колючими» защитными экранами. БТР получил стальные листы с наваренными прутьями. Переднюю часть прикрыли стальными решетками.