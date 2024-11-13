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19:02, 13 ноября 2024Наука и техника

В зоне СВО заметили «колючий» бронетранспортер

В зоне СВО заметили БТР-60ПБ с необычной антидроновой защитой
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Samantha Hall / Wikipedia

Бронетранспортер БТР-60ПБ, оснащенный необычными защитными экранами, заметили в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Соответствующий ролик опубликовал Telegram-канал «Военный осведомитель».

Машина получила импровизированный комплект антидроновой защиты, состоящий из стальных листов с наваренными прутьями. Помимо «колючей» брони, в передней и задней части установили решетчатые экраны, которые не перекрывают обзор. Такая конструкция обеспечивает защиту пехотинцев, передвигающихся на броне, от беспилотников.

Четырехосные БТР-60ПБ начали выпускать в 1966 году. Машина получила противопульную броню толщиной 5-11 миллиметров. Подвижность транспортера обеспечивает пара двигателей ГАЗ-40П общей мощностью 180 лошадиных сил.

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В октябре «Уралвагонзавод» сообщил, что компания «Витязь» (входит в концерн) в сжатые сроки поставила производство антидроновых экранов для бронетехники на поток.

В том же месяце стало известно, что танкисты 150-й гвардейской мотострелковой дивизии группировки российских войск «Юг» создали «мангал» для защиты танков от FPV-дронов, по внешнему виду напоминающий дреды. Изделие получило промышленные канаты.

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