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07:10, 28 октября 2024Наука и техника

Российские военные создали напоминающий дреды мангал для защиты танков от дронов

РИА Новости: ВС РФ создали мангал для защиты танка от дронов, напоминающий дреды

Фото: Aleksander Polyakov / Globallookpress.com

Российские танкисты 150-й гвардейской мотострелковой дивизии группировки «Юг» создали мангал для защиты танков от FPV-дронов, по внешнему виду напоминающий дреды. Об этом сообщает РИА Новости.

Военнослужащие основывались на опыте, приобретенном в ходе специальной военной операции (СВО). Конструкция предсставляет собой надстройку над башней танка, по периметру которой закреплены стальные промышленные канаты.

Расстояние между ними рассчитано таким образом, чтобы заряд дрона детонировал вне брони боевой машины и не повреждал ее. Бойцы отмечают, что у беспилотников практически нет шансов пролететь сквозь эту защиту.

Командир танка с позывным Федя пояснил, что военные сами спроектировали подобные «дреды». Он отметил, что когда FPV-дрон ударяется о канаты, срабатывает кумулятивная струя, но она рассеивается, не долетая до брони. На также дополнительно установлено средство радиоэлектронной борьбы.

Ранее переданный Киеву шведский танк Stridsvagn 122 (Strv 122), который получил дополнительную защиту, заметили в зоне проведения СВО. Он получил элементы разработанной в Советском Союзе динамической защиты «Контакт-1», которой прикрыли борт корпуса и башни. Также Strv 122 оснастили раскладывающимся «мангалом» для защиты верхней полусферы от дронов-камикадзе.

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      Марина Совина
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