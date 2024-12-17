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09:22, 17 декабря 2024Бывший СССР

СБУ предъявила обвинения российскому генералу накануне взрыва на Рязанском проспекте

СБУ предъявила обвинения генералу ВС РФ накануне взрыва на Рязанском проспекте
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

Служба безопасности Украины (СБУ) возбудила дело против начальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил (ВС) России генерал-лейтенанта Игоря Кириллова за день до взрыва на Рязанском проспекте. Обвинения ведомство публиковало в своем Telegram-канале.

СБУ обвиняла Кириллова в якобы применении химического оружия против Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее официальный представитель Следственного комитета (СК) России Светлана Петренко сообщила, что причиной взрыва на Рязанском проспекте в Москве стало взрывное устройство (ВУ), которое заложили в стоящий рядом с подъездом жилого дома самокат.

Взрыв произошел около 6:11 по московскому времени рядом с кафе «Плюшки ватрушки» на Рязанском проспекте.

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