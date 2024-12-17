СБУ предъявила обвинения российскому генералу накануне взрыва на Рязанском проспекте

СБУ предъявила обвинения генералу ВС РФ накануне взрыва на Рязанском проспекте

Служба безопасности Украины (СБУ) возбудила дело против начальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил (ВС) России генерал-лейтенанта Игоря Кириллова за день до взрыва на Рязанском проспекте. Обвинения ведомство публиковало в своем Telegram-канале.

СБУ обвиняла Кириллова в якобы применении химического оружия против Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее официальный представитель Следственного комитета (СК) России Светлана Петренко сообщила, что причиной взрыва на Рязанском проспекте в Москве стало взрывное устройство (ВУ), которое заложили в стоящий рядом с подъездом жилого дома самокат.

Взрыв произошел около 6:11 по московскому времени рядом с кафе «Плюшки ватрушки» на Рязанском проспекте.