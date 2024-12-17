Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
19:51, 17 декабря 2024Культура

Седокова вышла на связь из больницы под капельницей

Певица Анна Седокова опубликовала видео из больницы под капельницей
Андрей Шеньшаков

Кадр: @annasedokova

Певица Анна Седокова после новостей о трагедии с бывшим мужем Янисом Тиммой попала в больницу. Пост об этом она опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Судя по кадрам опубликованного ролика, сейчас артистка находится под капельницей. До этого в другом своем видеообращении Седокова заявила, что последние годы жила в аду.

Пара поженилась в 2020 году, а на прошлой неделе суд Хорошевского района Москвы удовлетворил иск Седоковой о разводе с супругом. Мужчина тяжело переживал расставание и признавался в том, что не видит больше смысла в жизни.

Ранее стало известно, что Эвелина Бледанс назвала трагедию с Тиммой подарком от экс-супруга Седоковой на Новый год. По ее мнению, он сделал это от большой любви.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В США разделились мнения по вопросу права Трампа на «ядерную кнопку». Демократам оказалось очень неловко

      Школьник с игрушечным пистолетом ограбил магазин на 75 тысяч рублей и выбросил деньги

      В Раде заявили о последствиях отказа Зеленского говорить с Орбаном

      Российский военный суд приговорил переводившего деньги исламистам к 10 годам

      Мэр столицы российского региона в прямом эфире объяснил значения слов «имба» и «рофлить»

      В Европе нашли способ обойтись без транзита газа через Украину

      Обнаружен эффект гравитационно-волновой памяти

      42-летняя звезда сериала «Воронины» опубликовала фото без штанов

      В России увеличится количество бюджетных мест в вузах

      Звезду группы «Король и Шут» привлекли к ответственности за дискредитацию армии

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше