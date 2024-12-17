Седокова вышла на связь из больницы под капельницей

Певица Анна Седокова опубликовала видео из больницы под капельницей

Певица Анна Седокова после новостей о трагедии с бывшим мужем Янисом Тиммой попала в больницу. Пост об этом она опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Судя по кадрам опубликованного ролика, сейчас артистка находится под капельницей. До этого в другом своем видеообращении Седокова заявила, что последние годы жила в аду.

Пара поженилась в 2020 году, а на прошлой неделе суд Хорошевского района Москвы удовлетворил иск Седоковой о разводе с супругом. Мужчина тяжело переживал расставание и признавался в том, что не видит больше смысла в жизни.

Ранее стало известно, что Эвелина Бледанс назвала трагедию с Тиммой подарком от экс-супруга Седоковой на Новый год. По ее мнению, он сделал это от большой любви.