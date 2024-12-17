Сенатор раскритиковал оборонный бюджет США на 884 миллиарда долларов

Сенатор Сандерс обрушился с критикой на оборонный бюджет США

Беспартийный сенатор из Соединенных Штатов Берни Сандерс раскритиковал новый оборонный бюджет Америки на год размером почти в 900 миллиардов долларов. Его приняли на фоне нехватки средств на программы здравоохранения и социальной помощи, заявил на слушании по поводу нового бюджета в Сенате, пишет РИА Новости.

«Что я слышу каждый день, в ответ на попытку улучшить жизнь рабочего класса этой страны. Я слышу "нет, нет, нет, мы не можем себе этого позволить», — отметил политик. Однако, когда дело доходит до военно-промышленного комплекса и его нужд, «то мы слышим "да, да, да,"», добавил он.

По его словам, в Пентагоне есть проблема огромных растрат и мошенничества. Ведущие оборонные подрядчики регулярно завышали цены для Пентагона на 40 процентов, резюмировал Сандерс.

Несколькими днями ранее члены Палаты представителей Конгресса США утвердили проект оборонного бюджета на 2025 финансовый год, который начался 1 октября, в размере 884 миллиардов долларов. Так, в поддержку законопроекта высказался 281 конгрессмен, против проголосовали 140.

До этого будущий советник избранного президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майкл Уолтц призвал европейских союзников по НАТО увеличить оборонные расходы.

При этом конгрессмены не поддержали продление ленд-лиза для Украины на 2025 год. Дело в том, что законопроект об оборонном бюджете США на 2025 год изначально содержал положение о продлении срока действия закона о ленд-лизе Украины.