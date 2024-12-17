США испугались военного вторжения Турции в Сирию

WSJ: США опасаются, что Турция готовится к военному вторжению в Сирию

США опасаются, что Турция готовится к военному вторжению в Сирию, поскольку вместе с союзниками наращивают силы вдоль границы. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

По данным высокопоставленных представителей США, Турция и ополченцы наращивают силы вдоль границы с Сирией, что вызывает тревогу Вашингтона из-за возможной подготовки Анкары к крупномасштабному вторжению на территорию, удерживаемую сирийскими курдами.

Отмечается, что стягиваемые силы включают в себя бойцов ополчения, турецких спецназовцев и артиллерию, которые в большом количестве сосредоточены возле города Кобани, расположенного на северной границе с Турцией. Источник издания также добавил, что турецкая операция может начаться в ближайшее время.

Ранее министр национальной обороны Турции Яшар Гюлер сообщил, что Стамбул донес до Вашингтона свою главную цель, которая состоит в ликвидации запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК). Глава военного ведомства рассказал, что никто не позволит РПК действовать в одиночку и открывать для себя пространство.