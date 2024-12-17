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02:04, 17 декабря 2024Мир

США нанесли удар по зданию Минобороны правительства хуситов

Истребители США нанесли удар по зданию Минобороны правительства хуситов в Сане
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Истребители США нанесли воздушный удар по зданию Министерства обороны в столице Йемена Сане правительства, созданного на севере страны движением «Ансар Аллах» (хуситами). Об этом сообщает РИА Новости источник в местных органах власти.

«Авиаудар был нанесен по штаб-квартире минобороны в центре Саны», — заявил собеседник агентства. Он добавил, что в небе над Саной наблюдаются интенсивные полеты истребителей.

Ранее йеменское движение «Ансар Аллах» атаковало гиперзвуковой ракетой «Палестина-2» военную цель в Тель-Авиве. Об этом сообщил представитель вооруженных сил движения Яхья Сариа. Также хуситы атаковали ракетами и беспилотниками американский эсминец и три судна снабжения армии США в Аденском заливе и Аравийском море.

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