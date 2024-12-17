Стоимость апельсинового сока взлетела до нового исторического максимума

Цена январского фьючерса на апельсиновый сок достигла рекордных $ 5,32 за фунт

Стоимость фьючерса на апельсиновый сок установила новый исторический рекорд, достигнув 5,32 доллара за фунт (453 грамма). Об этом пишут «Ведомости».

Отмечается, что последовательно растущие котировки в очередной раз достигли максимумов на фоне опасений резкого уменьшения урожая апельсинов в США из-за плохой погоды.

С начала года стоимость замороженного концентрата сока выросла более чем на 45 процентов, а только за последние пять дней взлетела на 8 с лишним процентов.

В динамике последних лет его подорожание выглядит особенно впечатляющим. В начале 2022 года замороженный концентрат цитрусового сока торговался на бирже по 1,42 доллара за фунт, к началу 2023-го вырос до 2,02 доллара, а к его середине — до 2,73 доллара за фунт. К концу прошлого года стоимость достигла 2,94 доллара и в августе текущего рванула сразу до 5,04 доллара за фунт.

Столь значительный рост объясняли неурожаем, экстремальными погодными условиями и распространением болезней растений в Бразилии, на которую приходится 70 процентов глобального производства апельсинового сока.

Ранее стало известно, что Мосбиржа планирует запустить в первой половине 2025 года фьючерсы на рекордно дорожающие кофе и апельсиновый сок, сделав их доступными для широкого круга участников торгов.