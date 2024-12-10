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12:25, 10 декабря 2024Экономика

Мосбиржа запустит фьючерсы на рекордно подорожавшие продукты

РБК: Мосбиржа в 2025 году запустит фьючерсы на кофе и апельсиновый сок
Дмитрий Воронин

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Мосбиржа планирует в первой половине 2025 года запустить фьючерсы на кофе и апельсиновый сок, рассказала РБК управляющий директор рынка деривативов площадки Мария Патрикеева.

По ее словам, эти инструменты предложат на фоне запуска фьючерса на какао, вызвавшего большой интерес у инвесторов — речь идет о том, чтобы сделать их доступными для широкого круга участников торгов. «Мы нацелены на создание контрактов до 10 тысяч рублей, так как средний чек наших клиентов снижается», — указала представитель биржи.

Указанные продукты в 2024 году бьют рекорды стоимости. В частности, кофе в конце ноября подорожал до максимума за 27 лет, а цены на цитрусовые толкают вверх ожидания худшего за 30 лет урожая в Бразилии.

Опрошенные журналистами эксперты считают, что фьючерcы на кофе и апельсиновый сок могут использоваться российскими инвесторами преимущественно для спекулятивного заработка, но не исключают и появления интереса к ним у крупных трейдеров и институциональных инвесторов.

Ранее Мосбиржа начала торги на срочном рынке расчетными мини-фьючерсами на нефть Brent и микро-фьючерсами на природный газ Henry Hub, которые отличаются уменьшенной номинальной стоимостью. Так, контракты на нефть снижены в 10 раз относительно стандартных фьючерсов, а на природный газ – в 100 раз.

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