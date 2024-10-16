Мировые цены на апельсиновый сок обновили исторический максимум

Фьючерсы на замороженный концентрат апельсинового сока подорожали до $11,24

В ходе торгов во вторник, 15 октября, на бирже ICE Futures U.S. стоимость фьючерсных контрактов на ноябрьские поставки замороженного концентрата апельсинового сока обновили исторический максимум и в моменте достигли рекордной отметки в 5,1 доллара за фунт (11,24 доллара за килограмм). Об этом свидетельствуют данные площадки.

В среду, 16 октября, глобальный рынок апельсинового сока корректируется. К 15:23 по московскому времени стоимость замороженного концентрата снизилась на 0,81 процента к уровню закрытия предыдущей торговой сессии и опустилась до отметки в 4,93 доллара за фунт (10,85 доллара за килограмм).

В целом за три предыдущие торговые сессии котировки апельсинового сока на бирже подскочили почти на 11 процентов. В качестве одной из главных причин подобной динамики аналитики назвали негативные последствия разрушительного урагана «Милтон», который в середине октября обрушился на восточное побережье США. После этого американские производители сократили объемы выпуска.

По словам отраслевого консультанта Джуди Ганес, в результате стихийного бедствия под угрозой оказались в общей сложности более трех миллионов коробок апельсинов. На этом фоне суммарные объемы урожая этих цитрусовых во Флориде рискуют оказаться наименьшими с конца 1920-х годов. Проблем отрасли добавляют и последствия болезни цитрусового позеленения, которая до этого опустошила большинство местных плантаций.

Биржевая стоимость замороженного концентрата апельсинового сока растет не первый месяц. В конце августа котировки на Межконтинентальной бирже в Нью-Йорке достигли рекордной на тот момент отметки в 5,04 доллара за фунт на фоне низкого урожая этих цитрусовых в Бразилии, которая является одним из мировых лидеров в этой области. На эту латиноамериканскую страну, по разным оценкам, приходится до 70 процентов глобального производства апельсинового сока.