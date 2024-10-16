Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
17:58, 16 октября 2024Экономика

Мировые цены на апельсиновый сок обновили исторический максимум

Фьючерсы на замороженный концентрат апельсинового сока подорожали до $11,24

Фото: Mateusz Feliksik / Unsplash

В ходе торгов во вторник, 15 октября, на бирже ICE Futures U.S. стоимость фьючерсных контрактов на ноябрьские поставки замороженного концентрата апельсинового сока обновили исторический максимум и в моменте достигли рекордной отметки в 5,1 доллара за фунт (11,24 доллара за килограмм). Об этом свидетельствуют данные площадки.

В среду, 16 октября, глобальный рынок апельсинового сока корректируется. К 15:23 по московскому времени стоимость замороженного концентрата снизилась на 0,81 процента к уровню закрытия предыдущей торговой сессии и опустилась до отметки в 4,93 доллара за фунт (10,85 доллара за килограмм).

В целом за три предыдущие торговые сессии котировки апельсинового сока на бирже подскочили почти на 11 процентов. В качестве одной из главных причин подобной динамики аналитики назвали негативные последствия разрушительного урагана «Милтон», который в середине октября обрушился на восточное побережье США. После этого американские производители сократили объемы выпуска.

По словам отраслевого консультанта Джуди Ганес, в результате стихийного бедствия под угрозой оказались в общей сложности более трех миллионов коробок апельсинов. На этом фоне суммарные объемы урожая этих цитрусовых во Флориде рискуют оказаться наименьшими с конца 1920-х годов. Проблем отрасли добавляют и последствия болезни цитрусового позеленения, которая до этого опустошила большинство местных плантаций.

Биржевая стоимость замороженного концентрата апельсинового сока растет не первый месяц. В конце августа котировки на Межконтинентальной бирже в Нью-Йорке достигли рекордной на тот момент отметки в 5,04 доллара за фунт на фоне низкого урожая этих цитрусовых в Бразилии, которая является одним из мировых лидеров в этой области. На эту латиноамериканскую страну, по разным оценкам, приходится до 70 процентов глобального производства апельсинового сока.

Что думаешь? Оцени!
      Анатолий Акулов
      Обсудить
      Последние новости

      В Подмосковье расстреляли полковника армейского спецназа. Погибший офицер неделю назад вернулся с СВО

      В США призвали Украину не спорить о вступлении в НАТО

      Генсек НАТО раскрыл подробности военной помощи Украине

      В России высказались об условии Зеленского для завершения конфликта в 2025 году

      Напавшие на полицейских и помешавшие задержать нарушителя цыгане пришли сдаваться

      Россиянин поехал в отпуск в Турцию и оказался в больнице с пулей в спине

      Рэпер P.Diddy впервые после ареста опубликовал пост в соцсетях

      Уговаривавшего знакомых совершить теракт в российском регионе осудили на 15 лет

      Ряд российских регионов предупредили о скачке температур

      Россиян предупредили о новой схеме мошенничества с Telegram

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше